El Miami Open aplaza los partidos de Badosa, Jódar y Etcheverry al sábado

Badosa, número 100 del ránking WTA se enfrenta en segunda ronda con la estadounidense Iva Jovic, 17 de la clasificación, mientras que Jódar (número 109 de la ATP) lo hace contra el australiano Aleksandar Vukic (n.93) y Etcheverry (n.32) se cruza con el belga Zizou Bergs (n.45).

Los otros cinco duelos aplazados corresponden al cuadro individual femenino, que se encuentra más avanzado que la ronda masculina.

Estos son los cruces entre Francesca Jones y Jessica Pegula, Talia Gibson y Naomi Osaka, Leylah Fernandez y Oksana Selekhmeteva, Elena-Gabriela Ruse y Madison Keys, y Qinwen Zheng y Sloane Stephens.

La sesión del viernes debía comenzar a las 10:00 hora local (14:00 GMT), pero las lluvias nocturnas obligaron a retrasar su inicio media hora. Al poco del comienzo de los primeros encuentros, volvieron a caer nuevas precipitaciones que forzaron su detención por casi dos horas.

La lluvia ya propició la cancelación de todos los partidos del pasado miércoles, lo que obligó a modificar gran parte del calendario.