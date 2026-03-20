Korda se deshace de Ugo Carabelli y ya espera rival entre Alcaraz y Fonseca

Número 36 del ranking ATP, Korda se deshizo de Carabelli, número 66, por 6-0 y 6-3 en 1 hora y 8 minutos de partido.

El partido no pudo empezar peor para el argentino, que sumó nueve errores no forzados por 4 de su rival en el primer set, mientras que la diferencia en los ganadores fue de 12-3 para el estadounidense.

El segundo set estuvo más igualado, pero siguió mostrando a un Ugo Carabelli fallón, con otros 8 errores no forzados, el doble que ganadores.

No obstante, Korda no logró romperle hasta el 2-4, momento en que puso la directa hacia la victoria.

El estadounidense se medirá en tercera ronda con el ganador del partido entre Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, y el brasileño Joao Fonseca (n.39).