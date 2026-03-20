La lluvia retrasa el inicio de la jornada del Miami Open

La organización anunció que los partidos no se reanudarán hasta las 12:30 hora local (16:30 GMT), dos horas y media más tarde de su hora de inicio original.
Los primeros encuentros debían comenzar a las 10:00 hora local (14:00 GMT), pero empezaron con media hora de retraso por las lluvias nocturnas que impidieron que las pistas estuvieran secas a la hora prevista.
Sin embargo, la caída esta mañana de nuevas precipitaciones sobre el recinto del Hard Rock Stadium, donde se disputa el torneo, obligó a los jugadores a abandonar las pistas cuando algunos apenas habían disputado media decena de puntos.
Este viernes está programada la segunda ronda del cuadro masculino y del femenino, con un total de 52 partidos.
Entre ellos se encuentra el debut en del español Carlos Alcaraz, número 1 del ranking ATP, frente a la promesa brasileña Joao Fonseca (número 39) y el de la número 1 de la clasificación WTA, la bielorrusa Aryna Sabalenka, contra la estadounidense Ann Li (n. 39)
Otros jugadores con partidos programados eran los españoles Rafael Jódar, Martin Landaluce, Roberto Bautista Agut, Paula Badosa o Cristina Bucsa; los argentinos Tomás Martín Etcheverry, Sebastian Baez, Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli o Thiago Agustín Tirano; la colombiana Camila Osorio y el chileno Tomás Barrios Vera.
La lluvia había obligado a cancelar por completo el miércoles la jornada de primera ronda del torneo, que se extiende hasta el próximo 29 de marzo.