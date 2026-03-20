Osorio roza la sorpresa contra Muchova pero dice adiós al Miami Open

Osorio, número 58 del mundo, perdió 6-4, 2-6 y 5-7 contra Muchova (n.14) en 2 horas y 34 minutos de juego, después de cometer tres dobles faltas en su último juego al saque.

Con un 'break' abajo y 4-5 en el tercer set, la colombiana rompió a su rival para alargar el encuentro, pero se derrumbó a continuación con su servicio.

Osorio firmó 13 dobles faltas en el partido -8 en el tercer set-, con un 66 % de acierto con su primero. Apenas ganó el 64 % de los puntos al primer saque y un 37 % de los que jugó con su segundo

Sin embargo, su eficiencia mejoró bajo presión, y salvó 11 de 16 oportunidades de rotura en contra.

La tenista colombiana fue de más a menos en el partido, y después de un primer set que en el que miró de tú a tú a la checa, dejó una impresión más floja en el segundo, antes de la definición en el tercero.

Pese a la derrota, Osorio ha firmado este año su mejor resultado en el Miami Open, superando la primera ronda que logró el año pasado.

La tenista venía de perder en tercera ronda del WTA 1.000 de Indian Wells, cuando también llegó al tercer set contra la japonesa Naomi Osaka (n.15).