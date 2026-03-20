Tenis
20 de marzo de 2026 - 23:15

Sabalenka sufre, pero avanza en Miami

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Miami (EE.UU.), 20 mar (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del ránking mundial, sufrió este viernes para ganar a la estadounidense Ann Li, número 39, pero avanzó a la tercera ronda del Miami Open, del que es vigente campeona.

Por EFE

Tras ganar el pasado domingo la final de Indian Wells, Sabalenka tuvo un estreno más complicado de lo esperado en Miami, pero se impuso a Ann Li por 7-6(5) y 6-4 en una hora y 43 minutos.

Sabalenka se enfrentará a otra jugadora estadounidense en la tercera ronda, una Caty McNally (n.68) que eliminó a la china Wang Xinyu.

La bielorrusa regresa a Miami por novena vez en su carrera y el año pasado se coronó campeona en la final contra Jessica Pegula.

El pasado domingo, anuló una bola de partido antes de ganar la final de Indian Wells a la kazaja Elena Rybakina.