Alcaraz dice que Fonseca le recuerda a él cuando tenía su edad

"Él me recuerda mucho a cuando yo tenía su edad y estaba dándome a conocer", dijo Alcaraz en la rueda de prensa posterior al encuentro, que finalizó con victoria para el español por 6-4 y 6-4.

"A veces falla algunos tiros, o a veces falla pelotas muy fáciles porque no elige el golpe correcto, la bola adecuada en ciertas situaciones. Estoy seguro de que lo va a lograr", agregó el jugador de 22 años.

El de este viernes fue el primer enfrentamiento oficial entre ambos jugadores y Alcaraz no tuvo más que palabras de halago hacia el brasileño.

"Con otros jugadores simplemente soy capaz de devolver la siguiente bola y volver a entrar en el punto. Pero contra él fue una historia totalmente diferente. Da la sensación de que puede hacer un ganador desde cualquier parte", expresó.

Sobre el apoyo multitudinario del público a Fonseca, aseguró que no se lo tomó a mal, puesto que no estaban yendo en su contra, sino que simplemente animaban al brasileño.

"Disfruté muchísimo de la atmósfera que viví para ser apenas una segunda ronda de un Masters", concluyó.