Alcaraz y Sabalenka pasan de ronda, Landaluce da la sorpresa y Bucsa se retira

Además, los argentinos Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone se despidieron del torneo con malas sensaciones, mientras que su compatriota Thiago Agustín Tirante venció en un duelo de más de tres horas para acceder a segunda ronda.

También cayeron eliminados esta jornada el español Roberto Bautista Agut, el chileno Tomás Barrios y la colombiana Camila Osorio.

La jornada estuvo de nuevo marcada por la lluvia, que obligó a retrasar el inicio de la sesión matinal más de dos horas y a cancelar ocho partidos, incluidos los de los españoles Paula Badosa y Rafael Jódar, y el del argentino Sebastián Báez.

El tenista español se impuso por un doble 6-4 al brasileño Joao Fonseca en 1 hora y 29 minutos de partido, pese a ejercer como visitante debido a la gran cantidad de aficionados brasileños que apoyaron en las gradas a la joven promesa de su país.

Alcaraz espantó de una tacada los fantasmas de su eliminación en segunda ronda el año pasado y rompió a Fonseca, de 19 años, al comienzo de ambos sets, tras lo que mantuvo con solidez su servicio.

El actual número 1 del mundo se marchó del partido con 26 ganadores y 22 errores no forzados, mientras que Fonseca apenas registró 14 ganadores y 19 errores no forzados.

Alcaraz salvó tres bolas de rotura y aprovechó dos de las cinco de las que dispuso su rival.

En siguiente ronda le espera el estadounidense Sebastian Korda, número 36 del mundo, quien derrotó hoy a Ugo Carabelli por 6-0 y 6-3.

La bielorrusa se llevó un encuentro muy apretado contra la estadounidense Ann Li, 39 del ranking WTA, por 7-6(5) y 6-4 en 1 hora y 43 minutos.

Sabalenka estuvo desacertada en las bolas de rotura y solo materializó 3 de las 15 que tuvo, lo que permitió que Li pudiera levantar el 'break' de desventaja en el primer set y forzar el desempate en la primera manga.

En tercera ronda le espera la estadounidense Caty McNally, número 72 del mundo.

La bielorrusa es la vigente campeona del torneo y viene de proclamarse vencedora del WTA 1.000 de Indian Wells el pasado domingo.

Landaluce, que ocupa el puesto 151 en la ATP, se coló en tercera ronda del Masters 1.000 de Miami después de vencer a Darderi por 6-3, 6(4)-7 y 6-4 en un sólido partido en el que cosechó 40 ganadores, por 25 de su rival, y apenas cedió dos veces su saque.

Se trata del mejor resultado del tenista español de 20 años en este torneo, al que accedió a través de la ronda de clasificación. En 2024 alcanzó la segunda ronda, tope hasta este viernes.

Su siguiente partido le enfrentará con el ruso Karen Khachanov, quien horas antes derrotó a Bautista Agut por un doble 6-3.

Tirante (n.81) salvó la papeleta entre los representantes argentinos después de un maratón de 3 horas y 24 minutos de juego contra el francés Valentin Royer (n.69), en el que necesitó de ocho bolas de partido -siete de ellas al resto- para certificar su pase a la segunda ronda.

Tirante, que accedió al cuadro principal como "perdedor afortunado" (lucky loser), no tendrá descanso y se verá las caras este sábado con su compatriota Francisco Cerúndolo (n.19).

En el tono negativo, Báez (n.52) estuvo muy impreciso contra Walton (n.85) y perdió por un doble 2-6 en contra, mientras que Mariano Navone (n.61) cedió por 4-6 y 3-6 contra el monegasco Valentin Vacherot (n.25).

Además, la colombiana Osorio rozó la machada contra la checa Karolina Muchova (n.14), pero cayó en la segunda ronda del WTA 1.000 de Miami (Estados Unidos) por 6-4, 2-6 y 5-7.

El chileno Tomás Barrios (n.119), procedente de la ronda de clasificación, no tuvo mejor suerte y fue eliminado a manos del francés Arthur Cazaux (n.73) por 7-5 y 6-4

La española Cristina Bucsa (n.30), que debutó hoy como cabeza de serie, se retiró lesionada por problemas en la cadera cuando perdía 2-6 y 2-3 contra la ucraniana Yulia Starodubtseva.