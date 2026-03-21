Davidovich se deja sorprender por el francés Halys y se despide del Miami Open

Davidovich, número 17 del mundo, cedió 7-6 (8) y 6-4 contra Halys, número 111, en 1 hora y 51 minutos de partido.

El español gozó de una bola de set al resto durante el desempate de la primera manga, pero no la aprovechó y lo pagó con su raqueta, que terminó rota en el suelo cuando perdió el 'tie break'.

Aunque salvó dos bolas de rotura en el primer juego del segundo set, cedió su saque con 3-3 y no logró remontar.

Davidovich, que venía de desperdiciar dos bolas de partido en tercera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells, se le vio muy expresivo durante el encuentro, con gestos de desánimo cuando las cosas no le salían.

El español se fue derrotado pese a ganar más puntos que su rival en el partido (78-77). Acumuló 37 ganadores y 23 errores no forzados, por 32 ganadores y 20 del francés.

La eficacia en las bolas de 'break' marcó la diferencia. El español malogró las dos que tuvo, mientras que Halus acertó en 1 de 4.

Davidovich también cayó en segunda ronda del Masters 1.000 de Miami en 2025. Su mejor resultado es una tercera ronda en 2023 y en 2024.

El francés se medirá en tercera ronda con el polaco Kamil Majchrzak (n.57).