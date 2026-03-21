Tenis
21 de marzo de 2026 - 15:10

Etcheverry vence a Bergs y se cita con Rafa Jódar en tercera ronda

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Miami (EE.UU.), 21 mar (EFE).- El argentino Tomás Martín Etcheverry derrotó al belga Zizou Bergs en dos desempates y selló su clasificación a la tercera ronda del Masters 1.000 de Miami (Estados Unidos), su mejor resultado en el torneo, donde se enfrentará al joven español Rafa Jódar.

Por EFE

Etcheverry, número 32 del mundo, se impuso por 7-6(5) y 7-6(3) a Bergs, puesto 45 de la ATP, en 2 horas y 39 minutos de encuentro.

El partido estuvo repleto de oportunidades de rotura para ambos jugadores, pero cada uno solo tuvo éxito en una de ellas.

Etcheverry registró un 1 de 11 en bolas de 'break', mientras que Bergs aprovechó 1 de 5.

Además de la definición en ambos desempates, el partido estuvo marcado por la extrema irregularidad del belga, quien acumuló 35 golpes ganadores -por 16 de Etcheverry- y 54 errores no forzados -24 del argentino.

Junto a Etcheverry, solo otro jugador argentino seguirá con vida en tercera ronda. Thiago Agustín Tirante (n.81) y Francisco Cerúndolo (n.19) se ven las caras este sábado en segunda ronda del torneo.

Etcheverry se cruzará en el siguiente partido con la promesa española Rafael Jódar, número 109 de la ATP, quien viene de arrasar por 6-1 y 6-2 al australiano Aleksandar Vukic (n.93).

El mejor resultado de Etcheverry hasta la fecha en Miami era una segunda sonda alcanzada en 2024.