Etcheverry vence a Bergs y se cita con Rafa Jódar en tercera ronda

Etcheverry, número 32 del mundo, se impuso por 7-6(5) y 7-6(3) a Bergs, puesto 45 de la ATP, en 2 horas y 39 minutos de encuentro.

El partido estuvo repleto de oportunidades de rotura para ambos jugadores, pero cada uno solo tuvo éxito en una de ellas.

Etcheverry registró un 1 de 11 en bolas de 'break', mientras que Bergs aprovechó 1 de 5.

Además de la definición en ambos desempates, el partido estuvo marcado por la extrema irregularidad del belga, quien acumuló 35 golpes ganadores -por 16 de Etcheverry- y 54 errores no forzados -24 del argentino.

Junto a Etcheverry, solo otro jugador argentino seguirá con vida en tercera ronda. Thiago Agustín Tirante (n.81) y Francisco Cerúndolo (n.19) se ven las caras este sábado en segunda ronda del torneo.

Etcheverry se cruzará en el siguiente partido con la promesa española Rafael Jódar, número 109 de la ATP, quien viene de arrasar por 6-1 y 6-2 al australiano Aleksandar Vukic (n.93).

El mejor resultado de Etcheverry hasta la fecha en Miami era una segunda sonda alcanzada en 2024.