Jódar: Es bueno para el tenis español que aparte de Nadal y Alcaraz salgan más jugadores

"Es bueno para el tenis español que, aparte de Rafa (Nadal) y Carlos (Alcaraz), sigan saliendo jugadores jóvenes y con proyección. Es una señal de que las cosas se están haciendo bien en España", dijo el tenista de 19 años en zona mixta.

Jódar, número 109 del ranking ATP, es una de las principales promesas del tenis español, y este sábado certificó su pase a la tercera ronda del torneo de Miami, después de arrasar por 6-1 y 6-2 al australiano Aleksandar Vukic, número 93 del mundo.

Poco después de ganar ese partido, Jódar conversó brevemente con la reina Sofía de España, quien visitó por la mañana las instalaciones del evento, en el marco de una visita a Miami durante el fin de semana.

Se trata del segundo Masters 1.000 en el que Jódar participa en su carrera deportiva. Se estrenó a principios de mes en Indian Wells, pero cayó en primera ronda contra el chileno Alejandro Tabilo.

"Es una alegría muy grande alcanzar mi primera tercera ronda en un Masters 1.000, pero sé que tengo que seguir, que recuperarme bien. Tengo que intentar afrontar de la mejor manera posible el partido del domingo.

Sobre las posibles comparaciones con Nadal y con Alcaraz, los dos últimos números 1 de España, Jódar afirmó que se lo tomá "como una motivación", en lugar de como una expectativa.

Jódar se verá en tercera ronda con argentino Tomás Martín Etcheverry, número 32 del mundo.