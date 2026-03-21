La reina Sofía de España acude al torneo de Miami y saluda personalmente a Rafael Jódar

Doña Sofía compartió unas palabras y se tomó varias fotografías junto al jugador de 19 años, una de las mayores promesas del tenis español, a las afueras de la pista central.

La reina se encuentra en Miami en el marco de una visita de tres días durante la que el viernes inauguró una iniciativa que conmemora la historia compartida entre Estados Unidos y España, por el 250 aniversario de la fundación de EEUU.

Además, doña Sofía entregará este sábado los Premios Sophia a la Excelencia en el Pérez Art Museum Miami, reconociendo a dos parejas de empresarios por su contribución a los lazos entre Estados Unidos, España y Latinoamérica.

Minutos antes de conocer a la reina, Jódar había sellado su pase a tercera ronda tras derrotar por 6-1 y 6-2 al australiano Aleksandar Vukic.

El torneo de Miami es la segunda participación de Jódar en un Masters 1.000 en su carrera. Debutó este mismo mes en Indian Wells, pero cayó en primera ronda.