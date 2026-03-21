Rafael Jódar arrasa a Vukic y avanza a tercera ronda del Miami Open

Jódar, número 109 del mundo, derrotó por 6-1 y 6-2 a Vukic, puesto 93 del ranking ATP, en 55 minutos de juego.

El español, de 19 años, no dio opción a su rival en el primer set, que apenas duró 20 minutos, y en el que sumó 7 golpes ganadores por ninguno del australiano.

Jódar solo perdió el primer juego al resto, y luego ganó los dos siguientes aprovechando las dos bolas de roturas de las que dispuso.

La segunda manga fue casi idéntica, con el español rompiendo el servicio de Vukic con 1-1, y manteniendo con comodidad su saque. Aunque concedió cuatro oportunidades de rotura con 0-40 cuando servía para ganar, salvó todas y remató el partido.

Jódar terminó el encuentro con 19 ganadores, algunos de los cuales levantaron los gestos de incredulidad de su rival, que miraba a la grada sin creérselo.

Vukic accedió al cuadro principal como 'perdedor afortunado' (lucky loser) gracias al abandono del italiano Lorenzo Musetti

Este fue uno de los ocho encuentros que la organización aplazó al sábado, pese a estar programados para el viernes, debido a las lluvias que cayeron en Miami y que retrasaron más de dos horas el comienzo de la sesión matinal.

Jódar se enfrentará en tercera ronda al vencedor del encuentro entre el argentino Tomás Martín Etcheverry (n.32) y el belga Zizou Bergs (n.45). En primera se había deshecho del alemán Yannick Hanfmann (n.64) por 6-4, 4-6 y 6-1

El Miami Open es el segundo Masters 1.000 que el español disputa en su carrera, después de su reciente participación en Indian Wells, donde cayó en primera ronda.

Jódar es una de las caras visibles de la nueva hornada de tenistas españoles, y alcanzó la segunda ronda en el pasado Abierto de Australia.