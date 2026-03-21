Rybakina sella su pase a tercera ronda del Miami Open

Rybakina, que ocupa el segundo puesto en el ranking WTA, venció por 6-3 y 6-3 a Putintseva (número 75) en 1 hora y 11 minutos de encuentro.

Rybakina quebró cuatro veces a su rival -dos en cada set- y se cruzará en la siguiente ronda con la ucraniana Marta Kostyuk (n.28).

La kazaja viene de perder la final del WTA 1.000 de Indian Wells contra la actual número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, pese a disponer de una bola de partido.

La kazaja nunca ha ganado el Miami Open, y cayó en la final en 2023 y en 2024.