Sinner iguala un récord de Djokovic, Jódar arrasa y Etcheverry le espera en tercera ronda

En esa instancia ya le espera el argentino Tomás Martín Etcheverry, quien hoy se deshizo en un doble desempate al belga Zizou Bergs.

Esta jornada también dejó la sorpresa del chileno Alejandro Tabilo, número 41 del mundo, contra el ruso Andrey Rublev, número 16, y la eliminatoria en su debut en el torneo del español Alejandro Davidovich Fokina quien acabó desquiciado.

Además, Paula Badosa cayó con contundencia contra la joven estadounidense Iva Jovic, de 18 años, y Francisco Cerúndolo se llevó el duelo entre argentinos frente a Thiago Agustín Tirante.

Sinner, número 2 del mundo, despachó a Dzumhur en poco más de una hora de partido para clasificarse a la tercera ronda de un torneo que ya conquistó en 2024.

El italiano suma 12 partidos consecutivos sin ceder un solo set en eventos Masters 1.000. Comenzó esa racha en el torneo de París 2025, que ganó, y la continuó el pasado Indian Wells, donde también levantó el título.

Su victoria, por un doble 6-3, igualó los 24 sets seguidos que Djokovic ganó entre los torneos de Indian Wells y de Miami en 2016, que también le reportaron ambos trofeos.

Sinner puede superar al serbio el lunes, cuando se enfrente en tercera ronda con el francés Corentin Moutet (n.33).

El transalpino también persigue convertirse en el octavo tenista masculino en ganar Indian Wells y Miami el mismo año.

La joven promesa española, de 19 años, arrasó al australiano Aleksandar Vukic para clasificarse a la tercera ronda, en su segunda participación en un Masters 1.000.

Jódar, número 109 del mundo, derrotó por 6-1 y 6-2 a Vukic, puesto 93 del ranking ATP, en 55 minutos de juego.

Además del triunfo, el español recibió este sábado la visita de la reina Sofía de España, quien acudió a las instalaciones del torneo y también saludó a Carlos Alcaraz, número 1 de la ATP.

El rival de Jódar por un puesto en octavos será el argentino Tomás Martín Etcheverry (n.32), quien derrotó a Bergs (n.45) por un doble 7-6.

El argentino registró un 1 de 11 en bolas de 'break' y aprovechó los 54 errores no forzados cometidos por su rival para alcanzar su mejor resultado en el torneo de Miami, que hasta hoy era una segunda ronda.

Etcheverry es uno de los dos únicos argentinos que siguen en liza, junto a Francisco Cerúndolo (n.19), quien derrotó a su compatriota Thiago Agustín Tirante (n.81) por 6-4 y 6-2. Cerúndolo se cruzará en tercera ronda con el ruso Daniil Medvedev (n.10).

Medvedev tuvo muchos problemas para vencer hoy al japonés Rei Sakamoto (n.164) en su estreno en el torneo. Cedió el primer set en el desempate y posteriormente tuvo que salvar dos bolas de rotura en el segundo que le habrían complicado el partido.

El chileno dio la campanada al eliminar al ruso Andrey Rublev por 6(5)-7, 6-2 y 6-4, y se enfrentará el lunes con el estadounidense Alex Michelsen (n.40).

Tabilo llegaba a esta ronda después de eliminar al argentino Francisco Comesaña (n.82), y con el objetivo de alcanzar el tercer partido en un Masters 1.000 por primera vez en tres años.

La cara negativa de la jornada la dejaron Davidovich y Badosa, que perdieron en dos sets.

Davidovich (n.17) cedió 7-6 (8) y 6-4 contra Halys, número 111, pese a ganar más puntos que su rival (78-77), mientras que Badosa, en el puesto 100 del ranking WTA, cayó 6-2 y 6-1 con un aparatoso vendaje en el muslo de la pierna izquierda.

Badosa llegó a ocupar la segunda posición del ranking de la WTA en abril de 2022, pero actualmente atraviesa uno de los momentos más complicados en su carrera deportiva por los problemas físicos.