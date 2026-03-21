Tabilo se gana otra ronda tras remontar a Rublev en Miami

Tabilo, en el puesto 41 del ranking ATP, derrotó a Rublev, número 16 del mundo, por 6(5)-7, 6-2 y 6-4 y alargó la mala racha del tenista ruso, quien también se despidió a las primeras de cambio en el torneo de Indian Wells.

El chileno llegaba a esta ronda después de eliminar al argentino Francisco Comesaña (n.82) y con el objetivo de alcanzar el tercer partido en un Masters 1.000 por primera vez en tres años.

Lo acabó logrando tras 2 horas y cinco minutos de encuentro, pero no sin complicarse. En la primera manga dispuso de una bola de set al resto que no pudo convertir, y acabó cediendo el set tras perdió su saque con 6-5 en contra en el desempate.

Sin embargo, el zurdo se repuso en los dos sets siguientes, en los que se mostró muy efectivo con su primer servicio.

Tabilo ganó 15 de los 19 puntos que disputó en la manga decisiva con su primer saque, incluido el que le otorgó la victoria, cuando Rublev no consiguió que su devolución sobrepasara la red.

Antes, había aprovechado 3 de 7 puntos de rotura contra un Rublev que no gozó de ninguna bola de 'break'.

Tabilo se enfrentará en la tercera ronda a Michelsen, quien le precede en el ranking ATP en el puesto 40.

Tabilo alcanzó en febrero en el Río Open su sexta final del ATP Tour, pero perdió en tres sets a manos del argentino Tomás Martín Etcheverry.