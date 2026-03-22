Alcaraz cae en Miami, Landaluce buscará vengarle y Etcheverry sobrevive a Jódar

En el cuadro individual femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1, y la kazaja Elena Rybakina, número 2, cumplieron los pronósticos, mientras que la veterana Venus Williams quedó eliminada en primera ronda del dobles femenino, donde hacía pareja junto a la canadiense Leylah Fernández.

Además, la española Cristina Bucsa se borró del dobles femenino tras la lesión que le forzó a retirarse de su partido en individuales el viernes.

El tenista español fue eliminado por 6-3, 5-7 y 6-4 al caer con el estadounidense Sebastian Korda, número 36 del mundo, en el mismo escenario que hace un año le vio perder en segunda ronda.

El resultado fue el mismo, pero no la forma en que se dio. Si bien Alcaraz se mostró el año pasado errático y muy lejos de su nivel, la derrota de este año se debió más a los aciertos de Korda que a sus errores.

El estadounidense presionó de principio a fin al español desde el resto y sumó 33 ganadores y 32 errores no forzados, por los 30 y 25 de Alcaraz, respectivamente.

La magia de Korda únicamente se apagó al final del segundo set, cuando Alcaraz dio la vuelta al marcador con siete puntos seguidos en un momento en el que el tenista local servía para ganar el encuentro.

No obstante, Korda se impuso en el tercer set e hizo insuficientes los esfuerzos de Alcaraz para permanecer con vida en un torneo que ganó en 2022, pero en el que suma dos decepciones consecutivas.

El español Martín Landaluce tendrá el objetivo de vengar a su compatriota en octavos de final, donde se enfrentará precisamente con Korda.

Landaluce, 151 del mundo, derrotó por 6-3 y 7-6(2) a Khachanov (número 15) en 1 hora y 32 minutos y avanzó por primera vez en su corta carrera a los octavos de un Masters 1.000.

El tenista de 20 años se convirtió en el jugador de menor ranking en alcanzar el cuarto partido de Miami desde 2009, cuando lo logró el estadounidense Taylor Dent desde el puesto 467 de la clasificación.

Esta fue, además, la segunda victoria de Landaluce contra un tenista del top 20. Estrenó esa lista el pasado viernes, al vencer al italiano Luciano Darderi (n.18) en segunda ronda.

Otro que también accedió a sus primeros octavos de final de un torneo de esta categoría fue el argentino Tomás Martín Etcheverry, 32 del mundo, quien se impuso a Jódar, 109 de la ATP, por 7-5 y 6-4.

Etcheverry sufrió para ganar el primer set, en el que el español gozó de una bola de set al resto, pero venció cómodamente el segundo tras quebrar a Jódar en su segundo juego al servicio.

El argentino dijo tras el partido que este es su mejor arranque de temporada, si se le suma el título del Río Open que conquistó el pasado febrero, su primer trofeo en el circuito ATP.

El martes se medirá al estadounidense Tommy Paul (n.23), quien se deshizo este domingo del belga Raphael Collignon (n.72).

En el cuadro masculino, también destacó este domingo la paliza que el francés Arthur Fils (n.31) endosó al griego Stéfanos Tsisipas (n.51) por 6-0 y 6-1, o el duelo entre sacadores en el que Taylor Fritz (n.7) se impuso a Reilly Opelka (n.67).

En el cuadro femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 mundial, está un paso más cerca del doblete Indian Wells-Miami, después de vencer a la estadounidense Caty McNally (n.68).

Sabalenka tuvo un partido más tranquilo que su debut en el torneo y derrotó a McNally por 6-4 y 6-2.

Sin embargo, tuvo que romper hasta en tres ocasiones a su rival para llevarse la primera manga, que se le complicó tras perder dos veces su servicio.

Rybakina, número 2 del ranking WTA, derrotó por 6-3 y 6-4 a la ucraniana Marta Kostyuk (n.28) en un partido tranquilo en el que dispuso de 10 oportunidades de quiebre.

Esta es la sexta participación de la kazaja en el torneo de Miami, donde fue finalista en 2023 y 2024.

Ambas van por el mismo lado del cuadro, por lo que podrían reeditar en semifinales la final de Indian Wells -que ganó Sabalenka- y la del Abierto de Australia -con victoria para Rybakina-.

Además, Venus Williams quedó eliminada en primera ronda del dobles femenino, donde hacía pareja junto a la canadiense Leylah Fernández, después de un largo desempate en el que desperdiciaron 6 puntos de partido -5 de ellos consecutivos-, contra Asia Muhammad y Erin Routliffe.

Bucsa se borró del dobles femenino después de que el pasado viernes se retirase durante su partido del cuadro individual por una lesión en la cadera.