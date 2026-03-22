Alcaraz tiene un problema con Miami

Lo que comenzó como un idilio entre el tenista y Miami, cuando el actual número 1 del mundo conquistó allí en 2022 el primero de los ocho Masters 1.000 de su carrera, se ha convertido en una pesadilla en las dos últimas ediciones.

Primero vino la más dolorosa, a manos del belga David Goffin (entonces número 55 del mundo), en el debut del murciano en el torneo. Él mismo aseguró más tarde que ese resultado le hizo "tocar fondo" y fue un punto de inflexión en su rendimiento.

Entre esa derrota y este domingo han pasado exactamente doce meses y un día, en los que el tenista ha disputado 15 torneos y ha ganado 9, entre ellos los Grand Slam de Roland Garros, US Open y Abierto de Australia.

A ello se suma la final en Wimbledon, que perdió contra su antítesis, Jannik Sinner, y su escalada al puesto número 1 del ranking ATP, en el que cumple ya 20 semanas consecutivas.

Sin embargo, sus problemas en Miami no han desaparecido, como le hizo ver hoy el estadounidense Sebastian Korda (n.36).

El tenista local le ganó hoy por 6-3, 5-7 y 6-4, y le apeó en tercera ronda del torneo.

A Alcaraz se le vio cabizbajo y realizando muchos gestos durante el partido, en el que Korda rozó la perfección.

"Me voy a casa. Me voy a casa (...) No puedo más", llegó a decir el español a su banquillo después de que Korda le quebrase por segunda ocasión, aunque Alcaraz acabó llevando el partido hasta el tercer set.

Allí, el encuentro se decidió por pequeños detalles, y el propio murciano desveló en rueda de prensa que está más satisfecho que tras la eliminación contra Goffin.

"Hace un año fue un poquito más frustrante por cómo ocurrió, cómo fue todo, por cómo me sentí yo dentro de pista; tanto físicamente como mentalmente", aseguró a los medios.

No obstante, el resultado es muy similar, con una eliminación tempranera que pocos esperaban.

La derrota sorprende todavía más por producirse después de la victoria de Alcaraz en segunda ronda contra el brasileño Joao Fonseca (n.39), en la que el número 1 se mostró muy contundente.

Su salida del torneo, sin embargo, abre las puertas a que Sinner pueda conseguir el 'Sunshine Double', que consiste en ganar los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami en un mismo año.

Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Ríos (1998), Andre Agassi (2001), Roger Federer (2005, 2006 y 2017) y Novak Djokovic (2011, 2014, 2015 y 2016), son los únicos tenistas masculinos hasta la fecha que lo han conseguido.

Alcaraz, ha levantado ambos títulos pero no de forma consecutiva. Primero vino Miami, en 2022, mientras que conquistó Indian Wells en 2023 y 2024.