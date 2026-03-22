El argentino Etcheverry dice que este es su mejor inicio de temporada

"Por lejos es el mejor inicio de temporada (...) estar en octavos de Miami es súper especial, es un torneo que me gusta mucho", dijo Etcheverry en zona mixta después de vencer en dos sets al español Rafael Jódar en tercera ronda.

El tope de Etcheverry, número 32 del mundo, hasta hoy en un Masters 1.000 era una tercera ronda que había conseguido en Roma 2024, Shanghai 2024 y Toronto 2025, y nunca había alcanzado los octavos de final.

En esa instancia se medirá el martes con el estadounidense Tommy Paul (n.23).

A ello se suma el Rio Open conquistado en febrero en Brasil, el primer título profesional de su carrera.

Sobre el español Jódar, que ocupa el puesto 109 del ranking pero saltará al 77 después de Miami, dijo que "juega muy bien y tiene que seguir como viene".

"Saca muy bien, de fondo tiene unos tiros muy buenos, todavía es chico, tiene que aprender un par de cosas pero la va a agarrar", sentenció.