Etcheverry acaba con el sueño de Jódar en Miami y accede a sus primeros octavos de final

Etcheverry, número 32 del mundo, se impuso a Jódar, puesto 109 de la ATP, por 7-5 y 6-4 en 1 hora y 49 minutos de encuentro.

La joven promesa española, de 19 años, plantó cara especialmente en la primera manga, cuando dominó con su derecha y llegó a disponer de una bola de set al resto que no aprovechó. Etcheverry se lo hizo pagar en el siguiente juego, cuando rompió su servicio y se llevó el set con su saque.

El argentino sí que domino la segunda manga desde el principio, tras quebrar a Jódar en su segundo juego al resto, y defendió su servicio sin conceder oportunidades de rotura para cerrar el partido.

Jódar acumuló más golpes ganadores que Etcheverry (27-8) pero también contabilizó más errores más forzados (19-8), y solo dispuso de una bola de 'break', por seis de su rival.

El tope de Etcheverry en un Masters 1.000 era una tercera ronda que había conseguido en Roma 2024, Shanghai 2024 y Toronto 2025, pero hasta hoy no había alcanzado los octavos de final.

En esa instancia se medirá al ganador del partido entre el estadounidense Tommy Paul (n.23) y el belga Raphael Collignon (n.72), contra los que aún no se ha medido en su carrera profesional.

Jódar, por su parte, ha firmado una meritoria tercera ronda en su segunda participación en un Masters 1.000, después de su debut en Indian Wells este mismo mes, en el que se despidió en primera ronda.

El español accedió al cuadro principal de Miami desde la ronda de clasificación, y derrotó al alemán Yannick Hanfmann (n.64) en tres sets y al australiano Aleksandar Vukic (n.93) para llegar al tercer partido del torneo.

Jódar escalará al puesto 77 de la ATP en la próxima actualización del ranking, situándose por primera vez entre los 100 primeros.