Landaluce se 'carga' a Khachanov y buscará vengar a Alcaraz en octavos de Miami

Landaluce, 151 del mundo, derrotó por 6-3 y 7-6(2) a Khachanov (número 15) en 1 hora y 32 minutos y accedió por primera vez en su corta carrera a los octavos de un Masters 1.000.

El tenista de 20 años también se convirtió en el de menor ranking en alcanzar el cuarto partido de Miami desde 2009, cuando lo logró el estadounidense Taylor Dent desde el puesto 467 de la clasificación.

Esta fue, además, la segunda victoria de Landaluce contra un tenista del top 20 del ranking. Estrenó esa lista el pasado viernes, venciendo al italiano Luciano Darderi (n.18) en segunda ronda.

Landaluce realizó 25 golpes ganadores en el partido, por los 12 de Khachanov, mientras que ambos registraron un número similar de errores no forzados (30-26).

El español llevó la voz cantante en el primer set, cuando rompió a Khachanov en el tercer juego, y posteriormente lo cerró con una nueva rotura.

En el segundo supo resistir, tras intercambiar 'breaks' en dos ocasiones con el ruso, y pese a que no pudo materializar tres bolas de partido al resto con 6-5 en el marcador, acabó llevándose la victoria en el desempate.

En octavos de final le espera Korda, quien horas antes dio la sorpresa al vencer a Alcaraz, número 1 del mundo, en tres sets.