Cerúndolo derriba a Medvedev y prolonga su idilio con Miami

Cerúndolo, actual 19 del mundo, firmó su primera victoria de 2026 contra un 'Top 10' del ranking ATP. Medvedev (n.10) venía de ser finalista en Indian Wells, donde eliminó a Carlos Alcaraz en semifinales. También de conquistar los torneos de Brisbane y Dubái.

Pero el argentino se deshizo del ruso por 6-0, 4-6 y 7-5 en una montaña rusa de 2 horas y 17 minutos.

Es la cuarta vez que Cerúndolo avanza a octavos de final en Miami, donde el porteño se dio a conocer en 2022 al llegar a las semifinales en su debut. Es el único argentino que ha disputado tres veces los cuartos de final en este torneo.

En octavos, Cerúndolo se enfrentará al francés Ugo Humbert (n.34). El argentino ha ganado el único precedente entre ambos, en la tierra de París en los Juegos Olímpicos de 2024.

Hoy, el argentino fulminó a Medvedev en el primer set con un 6-0 en 22 minutos. Al moscovita no le salió nada bien en esa primera manga: ganó solo 10 puntos, cometió 12 errores no forzados y perdió las tres bolas de 'break' que enfrentó.

Cerúndolo parecía dispuesto a barrer a Medvedev cuando arrancó el segundo set con otro 'break' y 2-0; pero el ruso despertó, le devolvió la rotura y encontró el orgullo perdido.

Con 4-3 a favor, el argentino necesitó al fisioterapeuta tras un aterrizaje un poco forzado. Al volver ya no fue el mismo, concedió otro juego y el ruso se apuntó el set por 4-6.

Ambos se resarcieron para un último set muy batallado que parecía destinado a un desempate. Pero con 6-5 y al resto, Cerúndolo tuvo una bola de partido que se apuntó con una descorazonadora doble falta de su rival.

"No me esperaba estar 6-0 arriba, arrancar así tan fácil, jugando tan bien. Él (Medvedev) también un poco apagado, un poco errático. pero en el segundo set cambiaron las cosas muy rápido, se puso un partido súper difícil", afirmó Cerúndolo tras la victoria.

"Muy contento con el partido que acabo de ganar. Daniil es un jugador con el que nunca había jugado, uno de los pocos en el circuito que nunca había enfrentado y con el que casi nunca había entrenado", añadió.