Iga Swiatek rompe con su entrenador Wim Fissette tras malos resultados

En un comunicado publicado a través de la red social Instagram, la deportista explicó los motivos de su decisión tras la decepción del torneo de Miami, donde cayó eliminada frente a Magda Linette en segunda ronda.

"Miami no fue fácil para mí, me siento decepcionada y con un sentimiento de insuficiencia y responsabilidad por lo que pasó en la cancha", señaló la estrella polaca del tenis.

La mejor tenista polaca de todos los tiempos, conocida por su capacidad de concentración y su rostro impasible, añadió en su mensaje que "después de muchos meses trabajando con Wim Fissette" decidió "tomar una ruta diferente".

"Ha sido un período intenso, lleno de desafíos y con muchas experiencias importantes", valoró.

La polaca atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera, pues acumula ya siete torneos consecutivos sin pasar de los cuartos de final.

En la presente temporada, fue eliminada en el Abierto de Australia por Elena Rybakina, número dos del mundo, en cuartos de final, ronda que tampoco pudo superar en Doha ni Indian Wells.

Su crisis se agudizó en Miami, donde perdió en su primer partido contra Linette, número 50 de la WTA, y mostró visibles signos de frustración además de confirmar el declive en su nivel de juego, que comenzó a agudizarse a finales del año pasado.

Wim Fissette se unió al equipo de Swiatek en octubre de 2024, como relevo de Tomasz Wiktorowski.

Durante su colaboración de casi un año y medio con Swiatek, la polaca alcanzó hitos importantes, como su primer título en Wimbledon (2025) y triunfos en Cincinnati y Seúl.

Tras el anuncio de este lunes, el entrenador belga se despidió de su expupila con un mensaje de agradecimiento y recordó cómo conoció a Iga Swiatek hace siete años, durante una cena de homenaje a los ganadores de Wimbledon de 2018, una edición en la que la polaca ganó el torneo en la categoría júnior (contra Cat Whetton).

Por el momento, Swiatek no ha nombrado un sucesor y mantendrá al resto de su cuerpo técnico sin cambios.