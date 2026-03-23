Sinner, Zverev y Cerúndolo pasan a octavos de final, Sabalenka y Rybakina a cuartos

La jornada de este lunes dejó fuera al vigente campeón del torneo masculino, el checo Jakub Mensik, eliminado en un duro duelo frente al estadounidense Frances Tiafoe por 7-6(4), 6-4 y 7-6(11).

Sinner, número 2 del mundo, se deshizo del francés Corentin Moutet (n.33) por 6-1 y 6-4 en 1 hora y 11 minutos. Además del triunfo, Sinner superó el récord del serbio Novak Djokovic de sets consecutivos ganados en torneos Masters 1.000.

Con los dos de hoy, el italiano acumula 26 sets consecutivos, una racha que comenzó en el Masters 1.000 de París el año pasado. El récord previo de Djokovic, de 24, databa de 2016.

"Estoy muy contento, pero al mismo tiempo no juego por este tipo de cosas", dijo Sinner después del partido. El italiano se enfrentará en octavos de final al estadounidense Alex Michelsen (n.40), verdugo este lunes del chileno Alejandro Tabilo.

También pasó a octavos de final el alemán Zverev (n.4), que venció al croata Marin Cilic (n.49) por 6-2, 5-7 y 6-4.

Por su lado, el argentino Francisco Cerúndolo (n.19) se impuso al ruso Daniil Medvedev (n.10) por 6-0, 4-6 y 7-5 en una montaña rusa de 2 horas y 17 minutos.

Es la cuarta vez que Cerúndolo avanza a octavos de final en Miami, donde el argentino se dio a conocer en 2022 al llegar a las semifinales el año de su debut.

En octavos, Cerúndolo, que avanza por el mismo lado del cuadro que Sinner y Zverev, se medirá al francés Ugo Humbert (n.34). El argentino ha ganado el único precedente entre ambos, en la tierra de París en los Juegos Olímpicos de 2024.

Con la tercera ronda masculina completada, este lunes también se disputaron los octavos femeninos, con la única sorpresa de la eliminación de la estadounidense Amanda Anisimova.

Sabalenka, la número uno del mundo, superó a la china Qinwen Zheng (n.26) por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 25 minutos de partido. En cuartos de final, la bielorrusa se medirá a la estadounidense Hailey Baptiste (n.45).

Tras ganar hace poco más de una semana el torneo de Indian Wells, Sabalenka está a tres triunfos del 'Sunshine Double', un hito que solo han conseguido Steffi Graf (1994 y 1996) Kim Clijsters (2005) Victoria Azarenka (2016) e Iga Swiątek (2022) a nivel WTA.

Su gran rival en este inicio de año, la kazaja Rybakina (n.2) se impuso a la australiana Talia Gibson (n.68) por un doble 6-2 con 8 'aces' y 19 golpes ganadores. La moscovita se enfrentará en octavos de final a la estadounidense Jessica Pegusa (n.5).

Por su lado, la también estadounidense Coco Gauff (n.4) derrotó a la rumana Sorana Cirstea (n.35) por 6-4, 3-6 y 6-2 y jugará los cuartos de final contra la suiza Belinda Bencic (n.12), que se deshizo de la Anisimova (n.6) por 6-2 y 6-2.