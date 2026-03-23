Tabilo cae ante Michelsen en Miami tras ganar el primer set

Michelsen, número 40 del ranking ATP, derrotó a Tabilo (n.41) por 3-6, 6-3 y 6-4 en un partido de tercera ronda que se resolvió en 1 hora y 59 minutos.

Tras repartirse un set cada uno, los dos aguantaron el saque hasta el 3-3 en el tercero, pero Tabilo cedió su servicio en el séptimo juego de la manga con una doble falta y Michelsen no necesitó más que eso para sentenciar el partido.

El chileno vuelve a tropezar en la tercera ronda de Miami, una instancia del torneo que nunca ha superado.

Michelsen, por su lado, será el rival de Jannik Sinner (n.2) este martes en los octavos de final si el italiano supera esta noche al francés Corentin Moutet (n.33).