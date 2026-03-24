Cerúndolo avanza a cuartos en Miami por cuarta vez

Cerúndolo, 19 del ranking ATP, derrotó a Humbert (n.34) por 6-4 y 6-3 en 1 hora y 16 minutos. El rival del argentino en cuartos de final saldrá de la eliminatoria entre el alemán Alexander Zverev (n.4) y el francés Quentin Halys (n.111).

La primera manga se decidió en el séptimo juego, cuando Cerúndolo aprovechó su primera bola de 'break' del partido para romper el servicio de Humbert y ponerse 4-3, una renta que le serviría para apuntarse el set por 6-4.

El segundo se le puso de cara muy pronto al argentino, cuando su rival cedió su saque en el primer juego del set tras cometer dos dobles faltas consecutivas. Cerúndolo volvería a romper para el definitivo 6-3.

Cerúndolo tiene un idilio con el Abierto de Miami, donde se dio a conocer en 2022 llegando a las semifinales. Es, además, el único argentino en alcanzar cuatro veces los cuartos de final.