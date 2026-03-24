Coco Gauff y Karolina Muchova, primera semifinal en Miami

Gauff, número 4 del mundo, derrotó a Bencic (n.12) por 6-3, 1-6 y 6-3 en 2 horas y 15 minutos. La estadounidense ha ganado cinco de los siete enfrentamientos entre ambos.

Para Gauff, natural de Delray Beach, a unos 90 kilómetros al norte de Miami, es su primera presencia en las semifinales del torneo de Florida. De hecho, el partido contra Bencic ya fue su debut en cuartos de final, ya que nunca había superado la cuarta ronda.

En semifinales, la dos veces ganadora del Abierto de EE.UU. (2023) y de Roland Garros (2025), se medirá a la checa Karolina Muchova (n.14). Gauff ha ganado los cinco enfrentamientos hasta la fecha entre ambas, el último en el Abierto de Australia en enero.

Muchova se clasificó para las semifinales tras imponerse a Mboko por 7-5 y 7-6(5) en 1 hora y 47 minutos.