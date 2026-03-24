El checo Jiri Lehecka será el rival de Martín Landaluce en cuartos de Miami

Lehecka, número 22 del mundo, se impuso a Fritz (n.7) por 6-4, 6(4)-7 y 6-2 en 2 horas y 25 minutos. El checo puso 37 golpes ganadores (por 23 Fritz) y salvó las cinco bolas de 'break' que enfrentó.

Por su lado, Landaluce logró este martes el mejor resultado de su carrera con su clasificación a los cuartos de final del Abierto de Miami tras derrotar al estadounidense Sebastian Korda.

El español es el primer jugador nacido a partir de 2006 que alcanza unos cuartos de final en un torneo Masters 1.000.

En su camino hacia los cuartos de final, que empezó en las rondas clasificatorias, Landaluce ha derrotado al estadounidense Marcos Giron (n.70), al italo-argentino Luciano Darderi (n.18), al ruso Karen Khachanov (n.15) y al propio Korda (n.36).

El madrileño arrancó el torneo como número 151 del ranking ATP, pero su gran actuación en Miami le permitirá escalar al menos hasta el 105, su mejor clasificación hasta la fecha.