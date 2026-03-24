Etcheverry no puede con Tommy Paul en Miami

Paul, 23 del ranking ATP, de deshizo de Etcheverry (n.32) por 6-1 y 6-3 en 1 hora y 14 minutos. El estadounidense, que avanza por el mismo lado del cuadro que el español Martín Landaluce, se medirá en cuartos de final con el francés Arthur Fils (n.31).

Fue un duelo muy dominante por parte de Paul, que arrancó con un 'break' al primer juego de Etcheverry. El estadounidense fue letal al resto, convirtiendo cuatro de las cinco bolas de 'break' que tuvo; el argentino no pudo responder ninguna.

Paul ganó el 84 % de puntos con su primer servicio y el 71 % con el segundo, mientras que Etcheverry solo registró un 65 % y 39 %, respectivamente.

Así concluye el recorrido de Etcheverry en Miami, donde ha logrado su mejor resultado en un Masters 1.000 al alcanzar por primera vez los octavos de final.