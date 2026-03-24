Sinner avanza a cuartos y salva su racha

Sinner, número 2 del mundo, superó a Michelsen (n.40) por 7-5 y 7-6(4) en 1 hora y 41 minutos. En cuartos de final se medirá al ganador del cruce entre el estadounidense Frances Tiafoe (n.20) y el francés Terence Atmane (n.53).

Con su triunfo en dos sets, Sinner extendió a 28 su racha de sets consecutivos, iniciada en la segunda ronda del Masters 1.000 de París del año pasado. El récord anterior, de Novak Djokovic con 24, databa de 2016.

El italiano se encontró en Michelsen con un rival muy sólido, que le puso contra las cuerdas sobre todo en el segundo set.

En el primero, Sinner y Michelsen defendieron su saque hasta el 5-5, cuando el italiano se apuntó el primer 'break' de la tarde para apuntarse el set al servicio.

Fue en el segundo cuando Michelsen golpeó primero, con una rotura en el sexto juego para ponerse 4-2. El estadounidense consolidó el 'break' con un juego en blanco al saque para el 5-2.

Sin embargo, cuando servía para llevarse el set con 5-3 con Sinner tocado, un rayo de sol cegador se coló por el estadio, apuntando directamente a su lado de la pista. Michelsen dijo que no podía ver nada, y Sinner lo aprovechó para recuperar el 'break'.

El set se fue a un 'tiebreak' que Sinner conquistó por 7-4, ganando seis de los últimos siete puntos.

"El saque me ayudó mucho hoy, en especial en momentos importantes como el 'tiebreak'. Estoy muy contento por eso, aunque al mismo tiempo sé que, si quiero llegar lejos en este torneo, tengo que mejorar desde el fondo de la pista", afirmó Sinner tras el partido.

Con su clasificación a los cuartos de final, el italiano recorta 160 puntos a Carlos Alcaraz, del que le separarían 1.990 puntos si el torneo terminara así. Sinner podría recortar otros 800 si se corona en Miami y conquista el 'Sunshine Double'.