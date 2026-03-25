Lehecka elogia a Landaluce tras su gran Miami Open: "Tiene un gran potencial"

"Creo que hoy ha demostrado que, definitivamente, tiene el nivel. Tiene un gran potencial para jugar este tipo de partidos y para estar realmente en los cuartos de final de un Masters 1.000", afirmó Lehecka en la rueda de prensa posterior a los cuartos de final del Miami Open.

Lehecka derrotó a Landaluce, número 151 del mundo, por 7-6(1) y 7-5 y acabó con la participación en el torneo del joven tenista español, de 20 años, quien nunca había alcanzado los cuartos de un Masters 1.000.

Recordando el partido, en el que el español salvó 9 de 10 bolas de rotura, incluidas tres de partido, el checo indicó que Landaluce posee "todas las armas necesarias en el tenis moderno para ganar los grandes partidos" y destacó su manejo de los puntos de 'break'.

"La forma en que jugó las bolas de quiebre en los momentos cruciales me pareció algo increíble. Yo no jugué mal, la verdad, pero él simplemente fue a por todas. Fue muy agresivo", manifestó.

Sin embargo, indicó que el primer servicio del español "podría haber sido algo mejor" para crearle más problemas en el partido.

Por último, Lehecka destacó que el futuro de Landaluce dependerá de la regularidad: "No quiero que suene irrespetuoso, pero creo que las próximas semanas mostrarán si va a continuar por el camino correcto".