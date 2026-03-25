Real Madrid y Mutua Madrid, a punto de cerrar acuerdo para ver pista de tenis en Bernabéu

Según pudo saber Efe en fuentes de la negociación, en las próximas horas se cerrará formalmente un acuerdo que permitirá por primera vez ver transformado el vanguardista césped del estadio en una pista de tenis. Hasta la fecha, habría exhibido otro uso diferente con la presencia de la NFL.

El diario Marca avanzó este mediodía una información que añadía además la cercanía del hotel Eurobuilding, donde se alojan los tenistas, como elemento añadido para facilitar la logística por su cercanía con el estadio.

Durante esos días, algunas de las principales figuras del torneo podrían preparar así sus partidos en el recinto madridista, mientras la competición oficial seguiría desarrollándose en la Caja Mágica.

El césped del estadio ser podría retirar tras el próximo partido liguero del Real Madrid frente al Deportivo Alavés, que se jugará entre semana el 21 o el 22 de abril, lo que permitirá adaptar el espacio para los entrenamientos de tenis.

El torneo madrileño reunirá a algunas de las mejores raquetas del circuito, entre ellas los vigentes campeones, el noruego Casper Ruud en categoría masculina y la bielorrusa Aryna Sabalenka en femenina.

La utilización del Bernabéu como sede de entrenamientos coincide con un tramo del calendario en el que el Real Madrid disputará varios partidos como visitante en LaLiga, lo que facilitará la disponibilidad del estadio durante el desarrollo del torneo.