Cerúndolo se estrella contra Zverev en cuartos de final de Miami

Zverev, número 4 del mundo, se impuso a Cerúndolo, quien ocupa el puesto 19 de la ATP, por 6-1 y 6-2 en 1 hora y 5 minutos de partido.

Esta era la cuarta ocasión en que el argentino alcanzaba los cuartos de final en Miami, el torneo que supuso un punto de inflexión en 2022, cuando alcanzó las semifinales desde la posición 103 del ránking.

Pero como sucedió en 2023 y en 2025, donde también llegó a cuartos, se marchó eliminado a tres partidos de levantar el trofeo.

Zverev, quien el lunes superará al serbio Novak Djokovic como número 3 del mundo, mostró un nivel excelso y ganó un 81 % de los puntos con su servicio, incluido un 70 % con su segundo. A ello le sumo un 4 de 7 en bolas de 'break'.

Cerúndolo lo tuvo más complicado para sentirse cómodo en el partido, errático con sus primeros servicios y dominado por la derecha del alemán en los peloteos. No dispuso de oportunidades de rotura, apenas metió un 57 % de sus primeros saques y ganó un 52 % de los puntos desde el servicio.

El argentino no sumó un juego hasta que el marcador del primer set mostró un 0-5 para Zverev, y aún así tuvo que luchar para no irse en blanco. En el segundo, consiguió defender con éxito su primer juego al servicio, pero una derecha que se fue larga materializó el 'break' del alemán en el siguiente.

Un tropiezo de Cerúndolo en el quinto juego, con 1-3 en el marcador y bola de rotura en contra, puso la puntilla a una noche en la que le costó que salieran las cosas.

Zverev se ha convertido en la bestia negra de Cerúndolo en los últimos meses, especialmente sobre pista dura. El alemán ha derrotado al argentino en los últimos cuatro enfrentamientos -todos ellos sobre esa superficie-, mientras que las tres victorias de Cerúndolo fueron sobre el polvo de ladrillo.

Zverev se enfrentará el viernes en semifinales contra el italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, y su verdugo en los dos últimos Masters 1.000.

El transalpino, que busca convertirse en el octavo tenista masculino en ganar de manera consecutiva Indian Wells y Miami y lograr el 'Sunshine Double', eliminó hace dos semanas a Zverev en semifinales del torneo en el desierto californiano, y le echó el pasado noviembre en las semis de París.

El cara a cara entre ambos jugadores es de 7-4 para Sinner, aunque la última vez que el alemán pudo ganarle fue en el US Open de 2023. El actual número 2 del mundo ha triunfado en sus seis enfrentamientos más recientes.