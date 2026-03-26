Granollers y Zeballos alcanzan su cuarta semifinal consecutiva en 2026

Granollers y Zeballos, primeros cabezas de serie del torneo, se llevaron el primer set después de romper el servicio de sus rivales en el segundo juego del partido, y nunca cedieron una bola de 'break' con su saque, dominando en todo momento la red.

Las tornas cambiaron en el segundo, en el que la pareja francófona les quebró en el segundo juego y estuvo a punto de repetirlo con 0-3 en el marcador, aunque Granollers y Zeballos salvaron tres bolas de rotura.

Pero el español y el argentino lograron romperles con 4-5 y 40-40, en un punto que supuso al mismo tiempo una oportunidad de 'break' para ellos, y de set para sus rivales.

Granollers y Zeballos fueron imparables en el desempate, en el que comenzaron 4-0 y acabaron cediendo únicamente 3 puntos.

El español y el argentino se enfrentarán en semifinales a la pareja que gane el duelo entre el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten vs. el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic.

Granollers, de 39 años, y Zeballos, de 40, acumularon cinco títulos juntos el pasado año, incluidos los Grand Slams del Abierto de Estados Unidos y Roland Garros.

Este año no han conseguido levantar trofeos. En enero cayeron en las semifinales del Abierto de Australia, un mes después lo hicieron en la final del torneo de Dallas y en marzo fueron eliminados en semifinales de Indian Wells.