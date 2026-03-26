Sabalenka accede a la final de Miami tras batir a Rybakina y roza el 'Sunshine Double'

Sabalenka venció por 6-4 y 6-3 a Rybakina en 1 hora y 17 minutos de partido para alcanzar por segundo año consecutivo la final de Miami, donde se medirá el sábado contra la estadounidense Coco Gauff, número 4 del ranking WTA.

Seis juegos consecutivos ganados por la bielorrusa -tres de ellos al resto-, desde el 4-4 del primer set al 4-0 del segundo, certificaron su victoria.

La semifinal fue la reedición de las finales de Indian Wells, en la que Sabalenka salvó una bola de partido en contra para levantar el trofeo, y del Abierto de Australia, donde Rybakina se llevó el triunfo.

La bielorrusa no ha vuelto a perder un partido desde que cayó en Australia, y el título de Indian Wells le abrió la posibilidad de lograr este sábado en Miami el 'Sunshine Double', un hito que consiste en ganar ambos torneos de manera consecutiva, y que solo han conseguido Steffi Graf (1994 y 1996) Kim Clijsters (2005) Victoria Azarenka (2016) e Iga Swiątek (2022) a nivel WTA.

Sabalenka, que no ha perdido un set aún en Miami, se acercó a ese objetivo gracias a la contundencia mostrada con su saque este jueves, donde ganó un 71 % de los juegos con su servicio, mientras que apenas cedió dos roturas.

La primera sucedió con 3-1 a su favor en el marcador del primer set e inmediatamente después de que quebrara por primera vez a la kazaja, lo que volvió a igualar el encuentro.

Pero la segunda a favor de Rybakina no ocurrió hasta que el marcador ya reflejaba un 4-0 para Sabalenka, y fue insuficiente para la remontada.

Rybakina, por su parte permitió 8 oportunidades de quiebre a Sabalenka, quien aprovechó 4, y apenas ganó un 52 % de los puntos con su servicio.

Además de añadir un capítulo a la rivalidad deportiva entre la bielorrusa y la kazaja, el partido de este jueves también pasó a la historia por tratarse de la primera ocasión desde 1987 en que las dos primeras jugadoras del ranking WTA se enfrentaban antes de la final en un torneo que no fuera Grand Slam o WTA Finals.

La kazaja escaló una posición después del sorteo de Miami, en el que figuró como tercera cabeza de serie.

"Realmente disfruto de nuestra rivalidad; ella es una jugadora increíble, siempre me lleva al límite y hoy pude desplegar un gran tenis", dijo Sabalenka a pie de pista tras su triunfo.

Sabalenka y Gauff llegan a la final del sábado con el cara a cara igualado a seis victorias cada una, la última de ellas un triunfo de la bielorrusa en la primera fase de las WTA Finals del año pasado, mientras que Gauff se impuso en la última final de Roland Garros.

Además de Sabalenka, el italiano Jannik Sinner, número 2 del ranking ATP, también aspira al 'Sunshine double' este año. En caso de que ambos ganaran en Miami, esta sería la tercera vez en la historia en el que un tenista masculino y otro femenino lograsen este hito el mismo año.

Ocurrió anteriormente en 1994 (Pete Sampras y Steffi Graf), 2005 (Roger Federer y Kim Clijsters) y en 2016 (Novak Djokovic y Victoria Azarenka).