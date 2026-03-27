El tenista belga David Goffin anuncia que se retirará a final de temporada

"Probablemente jugaré todavía algunos torneos que me gustan mucho y luego pondré fin a mi carrera en el torneo de Bruselas a finales de año", dijo Goffin en una entrevista en la radiotelevisión pública RTBF que el de Lieja difundió también en redes sociales.

El tenista, que en 2017 alcanzó el número siete del mundo, la mejor clasificación lograda jamás por un jugador belga en el circuito masculino, añadió que llevaba semanas meditando la decisión, motivada en parte por las lesiones, el desgaste físico y mental y su caída en el ránking.

"Poco a poco se estaba volviendo realmente difícil mantener el nivel y poder hacer el trabajo que hacía falta si quería volver a subir una enésima vez en la clasificación", explicó el tenista, que dijo sentirse "contento, triste y aliviado".

Goffin se estrenó como profesional en 2009 y se dio a conocer mediáticamente en 2012, cuando entró en la repesca ("lucky looser") al cuadro de Roland Garros y llegó hasta octavos de final, donde perdió en cuatro sets con el suizo y entonces dominador del circuito, Roger Federer.

El belga atesora seis títulos individuales en su palmarés, conquistados en Kitzbühel (2014), Metz (2014), Shenzhen (2017), Tokio (2017), Montpellier (2021) y Marrakech (2022).

Además, ha llegado a cuartos de final en Roland Garros (2016), el Abierto de Australia (2017) y Wimbledon (2019) y ha sido finalista del Máster 1.000 de Cincinati (2019) y finalista de la Copa de Maestros de 2017.