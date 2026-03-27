Granollers y Zeballos vuelven a caer en semifinales y se despiden del Miami Open

Granollers y Zeballos siguen sin levantar trofeos en 2026 en un inicio de temporada en el que han avanzado a semifinales tres veces y han alcanzado una final.

La eficacia en las bolas de quiebre fue el factor determinante. El dúo hispanohablante, primer cabeza de serie en el torneo, dispuso de hasta ocho oportunidades, pero no materializó ninguna, mientras que sus rivales acertaron en tres de las cinco que tuvieron a su favor.

Heliovaara y Patten vienen de ganar los torneos de Doha y de Dubái y suman diez victorias seguidas. Se enfrentarán en la final contra el vencedor del cruce entre los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori y la pareja compuesta por el neerlandés Sander Arends y el australiano John Patrick Smith.

Pese a la derrota, Zeballos se va de Miami con el número 1 del ranking ATP en dobles, puesto al que escaló tras el pase a semifinales.

Granollers, de 39 años, y Zeballos, de 40, acumularon cinco títulos juntos el pasado año, incluidos los Grand Slams de Estados Unidos y Roland Garros.