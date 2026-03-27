Lehecka pisa su primera final de Masters 1.000 en Miami

Lehecka, número 22 del ranking ATP, venció a Fils, en el puesto 31 de la clasificación, por 6-2 y 6-2 en 1 hora y 15 minutos de partido, para alcanzar su quinta final de individuales.

El tenista checo, verdugo del español Martín Landaluce en cuartos de final, volvió a mostrarse muy agresivo al resto y rompió seis veces el saque de su rival, mientras que no le concedió ninguna oportunidad de 'break'.

Lehecka ganó un 73 % de los puntos con su servicio, por un 52 % de Fils, y se llevó un 48 % de los que disputó al resto, una cifra muy superior al 27 % que registró el francés.

Lehecka solo ha perdido un set en su camino hacia el partido por el título. Fue contra el estadounidense Taylor Fritz (n.7) en octavos y después de un apretado desempate.

La edición de este año será la segunda consecutiva en que un tenista checo alcance la final en Miami, después de que Jakub Mensik lo lograra el año pasado y se proclamara campeón.

Lehecka nunca ha ganado a Sinner, contra el que se ha cruzado en tres ocasiones en el ATP Tour, mientras que mantiene un historial igualado con Zverev, con una victoria para cada uno, aunque no se enfrentan desde 2023.

La final alcanzada en Miami maquilla un inicio de temporada que estaba siendo complicado para el checo, que no había pasado de cuartos de final hasta este torneo, y venía de caer en segunda ronda en el Masters 1.000 de Indian Wells.