La lluvia retrasa el inicio de la final entre Sinner y Lehecka en Miami

"La hora de inicio de la final masculina en el estadio ha sido retrasada", afirmó la organización, que agregó que el encuentro comenzará "cuando el clima lo permita.

El inicio del partido entre Sinner y Lehecka estaba previsto a las 15:00 hora local (19:00 GMT), pero Miami experimenta este domingo lluvias intermitentes que no dejan que la pista llegue a secarse por completo.

La sesión dominical comenzó a la hora prevista con el dobles femenino entre Sara Errani/Jasmine Paolini y Katerina Siniakova/Taylor Townsend a las 12:30, pero el encuentro tuvo que suspenderse con 5-6 en el primer set para la checa y la estadounidense cuando apenas se había cumplido una hora desde el inicio.

La organización comunicó que el partido de dobles continuará en otra pista distinta de la central, así como la ceremonia de premios, lo que podría permitir que la final masculina comience mientras la otra está en juego.

Aunque las precipitaciones cesaron alrededor de las 15.30, el cielo alrededor del Hard Rock Stadium, donde se desarrolla el Miami Open, sigue nublado, y las previsiones meteorológicas prevén lluvias intermitentes durante la mayor parte de la jornada.

El torneo de Miami no posee ninguna pista cubierta, lo que ya ocasionó importantes retrasos en la final del año pasado, en la que el checo Jakub Mensik se impuso al serbio Novak Djokovic.