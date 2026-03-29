Sinner: "Ver este tipo de resultados me hace feliz"

"Hemos tenido días de entrenamiento muy, muy intensos, y ver este tipo de resultados me hace feliz; me alegra aún más el nivel que estamos intentando alcanzar y el tipo de jugador que aspiramos a formar", dijo el transalpino dirigiéndose a su equipo durante la entrega de premios.

Además, felicitó a su rival en la final, el checo Jiri Lehecka, número 22 del mundo, por su nivel, especialmente tras haber lidiado con varias lesiones.

"Jiri, es increíble verte de vuelta jugando a este nivel. Sigue así, tú y tu equipo", expresó Sinner, quien se convirtió hoy en el octavo tenista masculino, y en el primero desde Roger Federer en 2017, en lograr el 'Sunshine Double', que consiste en ganar Indian Wells y Miami de forma consecutiva.

Sinner ganó a Lehecka por 6-4 y 6-4 en una hora y 33 minutos de partido, en una final que comenzó con una hora y media de retraso y se mantuvo interrumpida otra hora y media por la lluvia.

"Ha sido un torneo muy desafiante, con mucha lluvia, pero a quienes se encargaron de secar la pista, los recogepelotas, gracias por cuidar de nosotros", agradeció el tenista.

En la rueda de prensa posterior a la final, el tenista aseguró que ahora lo más importante es recuperarse de cara a la gira sobre tierra batida, donde podría asaltar el número 1 del ranking ATP,que actualmente está en manos de Carlos Alcaraz, del que le separan 1.190 puntos.

"Carlos ha sido muy constante durante mucho, mucho tiempo. Ahora pasamos a la tierra batida, donde todos sabemos lo fuerte que es él allí. Pero yo miro mi lado. Para mí ahora lo más importante es recuperarme y disfrutar de este momento", indicó.

También precisó que la lluvia hizo que el partido se disputara bajo unas condiciones "muy diferentes" a las del resto del torneo, y aclaró que su acierto con el saque fue de gran ayuda.

Además de Sinner, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del ranking WTA, completó el 'Sunshine Double' en esta edición del torneo de Miami.

Es la cuarta vez que un tenista masculino y otro femenino logran este hito el mismo año, después de Pete Sampras y Steffi Graf (1994), Kim Clijsters y Roger Federer (2005), y Victoria Azarenka y Novak Djokovic (2016).