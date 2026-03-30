Sinner se acerca a Alcaraz

Sinner toma impulso y acumula 12.400 puntos, con lo que se queda a 1.190 de Alcaraz, en tanto que Zverev suma 5.205 y rebasa a Djokovic, que tras perder 650 se queda con 4.720, y el canadiense Felix Auger-Aliassime es séptimo tras superar al estadounidense Taylor Fritz.

El checo Jiri Lehecka, finalista en Miami, experimenta un ascenso de ocho plazas y se instala en la decimocuarta, lo que provoca el descenso, entre otros, del italiano Luciano Darderi y el argentino Francisco Cerúndolo, ahora decimonoveno y vigésimo, respectivamente.

Su compatriota Tomás Martín Etcheverry mejora uno y es trigésimo primero, el chileno Alejandro Tabilo sube dos y es trigésimo noveno tras superar al brasileño Joao Fonseca. También suben los albicelestes Sebastián Báez (50), Mariano Navone (60), Juan Manuel Cerúndolo (69) y Román Andrés Burruchaga (77) y bajan Camilo Ugo Carabelli (67), Thiago Agustín Tirante (83) y Francisco Comesaña (87), en tanto que el chileno Cristian Garín cierra el top cien.