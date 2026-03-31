Etcheverry se impone a su compatriota Gómez en su estreno en la tierra batida de Houston

Etcheverry, en el número 31 del ranking ATP, tuvo que remontar un primer set en contra a Gómez (n.127), que llegó al cuadro proveniente de eliminatorias clasificatorias. Etcheverry se impuso por 1-6, 6-1 y 6-4 en 1 hora y 57 minutos.

El platense se medirá en la segunda ronda este miércoles ante el australiano Alex Bolt (n.165), quien, al igual que Gómez, también proviene de la fase previa del U.S. Men's Clay Court Championships, nombre oficial del torneo.

También disputarán este miércoles sus eliminatorias de segunda ronda el argentino Thiago Agustín Tirante (n.83) y el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (n.101).

Tirante se enfrentará al estadounidense Mackenzie McDonald (n.125), mientras que Vallejo lo hará ante el también estadounidense Tommy Paul (n.21).

Por su lado, el argentino Román Andrés Burruchaga (n.77), aún en primera ronda, jugará con el australiano Adam Walton (n.105).

Este miércoles también se estrenará el primer cabeza de serie del torneo, el estadounidense Ben Shelton (n.9), en una segunda ronda contra el chino Zhizhen Zhang (n.263).