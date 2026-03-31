Tenis
31 de marzo de 2026 - 21:30

Las españolas Bouzas y Maristany y la colombiana Osorio pasan a octavos del WTA de Bogotá

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Bogotá, 31 mar (EFE).- Las tenistas españolas Jéssica Bouzas y Guiomar Maristany; las colombianas Camila Osorio y Emiliana Arango, y la argentina Jazmín Ortenzi consiguieron este martes su clasificación a los octavos de final del Torneo WTA de Bogotá, QUE que se disputa en la cancha de tierra batida del Country Club.

Por EFE

Bouzas, segunda siembra del campeonato, se impuso por 6-2 y 6-2 a la joven francesa Tiantsoa Rakotomanga y se medirá en la siguiente fase a la estadounidense Varvara Lepchenko, que este martes le ganó 3-6, 6-3 y 6-2 a la búlgara Lia Karatancheva.

Maristany, por su parte, tenía un partido difícil ante la británica Francesca Jones, pero al final el juego se definió con facilidad con un contundente 6-1 y 6-1, que citará a la catalana con la colombiana Arango, que derrotó 1-6, 6-2 y 6-0 a la argentina María Lourdes Carlé.

Osorio, campeona vigente y quien busca su cuarto título del torneo este año, sufrió de más para vencer a la estadounidense Caroline Dolehide, pero se llevó la victoria con parciales de 6-7, 6-2 y 6-1.

La colombiana se enfrentará a la argentina Ortenzi, que dejó en el camino a la española Irene Burillo con un triunfo contundente por 6-1 y 6-4.

También clasificaron a octavos este martes la belga Hanne Vandewinkel, que le ganó 6-3, 2-6 y 6-3 a su compatriota Sofía Costoulas; la letona Darja Semenistaja, que se impuso 6-2 y 6-2 a la alemana Ella Seidel, y la rusa Anna Blinkova, que venció 6-2 y 6-3 a la estadounidense Robin Montgomery.

Igualmente se metió en la siguiente fase la checa Marie Bouzková, primera siembra del campeonato, tras vencer 6-0 y 6-2 a la mexicana Ana Sofía Sánchez.