Las españolas Bouzas y Maristany y la colombiana Osorio pasan a octavos del WTA de Bogotá

Bouzas, segunda siembra del campeonato, se impuso por 6-2 y 6-2 a la joven francesa Tiantsoa Rakotomanga y se medirá en la siguiente fase a la estadounidense Varvara Lepchenko, que este martes le ganó 3-6, 6-3 y 6-2 a la búlgara Lia Karatancheva.

Maristany, por su parte, tenía un partido difícil ante la británica Francesca Jones, pero al final el juego se definió con facilidad con un contundente 6-1 y 6-1, que citará a la catalana con la colombiana Arango, que derrotó 1-6, 6-2 y 6-0 a la argentina María Lourdes Carlé.

Osorio, campeona vigente y quien busca su cuarto título del torneo este año, sufrió de más para vencer a la estadounidense Caroline Dolehide, pero se llevó la victoria con parciales de 6-7, 6-2 y 6-1.

La colombiana se enfrentará a la argentina Ortenzi, que dejó en el camino a la española Irene Burillo con un triunfo contundente por 6-1 y 6-4.

También clasificaron a octavos este martes la belga Hanne Vandewinkel, que le ganó 6-3, 2-6 y 6-3 a su compatriota Sofía Costoulas; la letona Darja Semenistaja, que se impuso 6-2 y 6-2 a la alemana Ella Seidel, y la rusa Anna Blinkova, que venció 6-2 y 6-3 a la estadounidense Robin Montgomery.

Igualmente se metió en la siguiente fase la checa Marie Bouzková, primera siembra del campeonato, tras vencer 6-0 y 6-2 a la mexicana Ana Sofía Sánchez.