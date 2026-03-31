Tenis
31 de marzo de 2026 - 08:35

Noa Cánovas se perderá lo que queda de torneo en Miami por lesión

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Redacción deportes, 31 mar (EFE).- La jugadora española de pádel Noa Cánovas, que se torció el tobillo en dieciseisavos de final del torneo de Miami, no podrá seguir disputando la competición tras revelar este martes que padece una lesión más grande de la que esperaba.

Por EFE

"Las pruebas no han salido como esperábamos. Hoy empiezo mi primer día de recuperación con muchas ganas para volver más fuerte", señaló la española a través de sus redes sociales.

"Estaré unas semanas fuera de las pistas trabajando y viendo la evolución de la lesión", manifestó, al tiempo que expresó su gratitud por todo el apoyo recibido. Asimismo, trasladó el agradecimiento a los centros médicos que han tratado su lesión.

La jugadora española, pareja en la pista de Laia Rodríguez, se tuvo que retirar por tanto en los dieciseisavos del torneo estadounidense y tendrá un parón obligado en su temporada.