Tenis
04 de abril de 2026 - 16:25

Auger Aliassime arrebata la corona a Casper Ruud

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Redacción deportes, 4 abr (EFE).- El canadiense Felix Auger Aliassime se proclamó campeón del torneo de exhibición Bastide Nimes 2026 que durante dos días se ha disputado en el histórico estadio romano de la localidad francesa de Nimes, abarrotado de público, tras imponerse al noruego Casper Ruud, vencedor el año pasado.

Por EFE

El norteamericano, actualmente número 7 del mundo, se embolsó 301.000 dólares y el título más prestigioso de su carrera en tierra batida en un duelo con más de 21.000 espectadores, 13.000 en la final, que llenaron el emblemático anfiteatro romano a lo largo de cuarenta y ocho horas.

Los seguidores de Nimes disfrutaron de un tenis con un formato distinto al tradicional y un sistema de puntuación diferente a los del circuito. Auger-Aliassime logró imponerse en un apretado desempate y ganó el encuentro por 10-11, 14-10, 15-14, 15-11 y 2-0.

Los partidos están diseñados para ser breves y dinámicos, con una duración máxima de 45 minutos, y permiten una interacción directa y desenfadada entre jugadores y aficionados donde mantienen el concepto innovador propuesto por la UTS (Ultimate Tennis Showdown "Desafío definitivo del tenis")

Auger-Aliassime tuvo que competir con rivales entre los que se encontraban Ruud, Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov, Karen Khachanov, Andrey Rublev, Alexander Bublik y Ugo Humbert.

El UTS Tour, fundado en 2020 por el reconocido entrenador de tenis Patrick Mouratoglou, se ha consolidado como una exitosa liga de tenis de élite a nivel mundial, con la participación de los mejores tenistas masculinos del mundo.