Tenis
04 de abril de 2026 - 13:20

Dani Mérida remonta y jugará su primera final ATP

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Redacción deportes, 4 abr (EFE).- El español Dani Mérida remontó al húngaro Fabian Marozsan, primer favorito, y se situó por primera vez en su carrera en la final de un torneo ATP, en Bucarest, donde se enfrentará al argentino Mariano Navone.

Por EFE

El madrileño de 21 años, procedente de la fase previa, está a las puertas del top 100 tras ganar por 6-7 (4), 6-3 y 6-1, en dos horas y diez minutos, al número 47 del mundo, que fue campeón de este torneo en 2024.

Mérida jugará por su primer título con el argentino Mariano Navone, que salvó dos puntos de partido ante el neerlandés Botic van de Zandschulp, ganó con remontada por 5-7, 7-6 (3) y 7-5 en tres horas y media, y se clasificó para la final, la segunda en este campeonato y la tercera en su carrera.