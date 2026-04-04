Jódar: "Queda un partido más todavía"

El madrileño de 19 años, que el lunes será el 57 del mundo si gana el trofeo al también argentino Marco Trungelliti, de 36 años, se convirtió en el segundo jugador nacido en el 2006 o después en llegar a una final ATP junto al brasileño Joao Fonseca.

"Estoy muy contento de estar en la final de Marrakech; ha sido una gran semana. Todavía queda un partido así que tengo que estar preparado. Va a ser un encuentro difícil así que tengo que prepararme bien", recordó el tenista madrileño que apenas un año atrás no estaba entre los 900 mejores del mundo. Pero su ascenso ha sido meteórico. El año pasado conquistó tres títulos Challenger y aseguró una plaza en las Finales Next Gen de Yeda antes de convertirse en profesional a finales del 2025

Tras su llegada a la final de Marrakech ya ha escalado al puesto 66 del ránking ATP. El madrileño, en lo que va de curso, ya presume de haber conseguido acumular victorias en el Abierto de Australia, en Dallas y Acapulco antes de llegar a la tercera ronda de Miami que le aseguró entrar en el top 100.

El madrileño compite esta semana en su primer torneo ATP sobre tierra y está a un paso de su primer título ATP. Nunca ha jugado con el veterano MArco Trungelliti, de 36 años, con el que se enfrentará el domingo.

"Mis sensaciones en la pista han sido muy buenas. Estoy muy contento con mi nivel. Pero queda un partido más, queda la final y va a ser muy difícil. Ahora a recuperar bien, a estar bien y estar listo para el domingo porque seguro que va a ser muy duro. A recuperarse y con una mentalidad buena como siempre", añadió Rafa Jódar.

Nunca se ha medido a Trungelliti, el más veterano en debutar en una final ATP de la historia, pero considera que será un adversario difícil.

"Como todos los partidos. Todos los jugadores son buenos y si Trungelliti ha llegado a la final es porque ha hecho sus méritos. Viene de la previa así que tiene dos partidos más que yo y tiene mucha experiencia en el circuito porque lleva muchos años jugando en el tour y ahora intentar jugar lo mejor posible, dar mi mejor nivel y disfrutar en la pista", dijo.