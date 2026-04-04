Navone salva dos puntos de partido ante Van de Zandschulp y vuelve a la final de Bucarest

El sudamericano, que nunca ha ganado un título ATP, jugará la final contra el ganador del choque entre el que fue su verdugo en la final del 2024, el húngaro Fabian Marozsan, y el español Dani Mérida, que procede de la fase previa.

"Ha sido un partido de muchos altibajos. Botic es un jugador muy bueno. El tercer set fue una batalla física. Estuve cerca de perder pero seguí luchando. Nunca sabes como va a terminar todo pero es muy especial para mi estar otra vez en la final", dijo Navone.

Mariano Navone, que regresará al top 50 por primera vez desde febrero del 2025, jugará su tercera final. Las anteriores fueron en 2024, también en Bucarest, superado por Marozsan, y en Rio de janeiro, derrotado por su compatriota Sebastian Báez.