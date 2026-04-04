Tommy Paul será el rival de Burruchaga en la final de Houston

Paul, 21 del mundo, se deshizo de Tiafoe (n.18) por 7-5, 4-6 y 7-6(7) en un partido de 2 horas y 45 minutos interrumpido por la lluvia en la segunda manga.

En la final de Houston ya le esperaba Burruchaga (n.77), que ganó a su compatriota y amigo Thiago Agustín Tirante (n.83) con un contundente 6-1 y 6-1. Paul y Burruchaga no se han enfrentado nunca en el circuito.

Para Burruchaga, la de mañana será su primera final en el circuito ATP. Su mejor resultado hasta la fecha habían sido los cuartos de final que alcanzó en 2025 en el ATP 250 de Gstaad (Suiza).

Pase lo que pase, el argentino se asegura escalar hasta el puesto 62 del ranking ATP, su mejor clasificación.

El 250 de Houston, oficialmente US Men's Clay Court Championships, es el único torneo del circuito masculino que se disputa sobre tierra batida que queda en Estados Unidos.