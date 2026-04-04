04 de abril de 2026 - 11:35
Trungelliti jugará su primera final a los 36 años y espera a Jódar o Ugo Carabelli
Redacción deportes, 4 abr (EFE).- El argentino Marco Trungelliti, número 117 de la ATP y procedente de la fase previa, se convirtió en el sorprendente finalista del torneo de Marrakech, que este domingo disputará ante el ganador del encuentro entre su compatriota Camilo Ugo Carabelli y el español Rafa Jódar.
El sudamericano, que se situó en un partido por el título a los 36 años tras ganar al italiano Luciano Darderi por 6-4 y 7- 6(2) en dos horas y once minutos, se convirtió en el debutante en una final de mayor edad de la historia.
El jugador de Santiago del Estero, ahora 117 del ránking, será top 100 el lunes por primera vez en su carrera.