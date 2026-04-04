Trungelliti jugará su primera final a los 36 años y espera a Jódar o Ugo Carabelli

Redacción deportes, 4 abr (EFE).- El argentino Marco Trungelliti, número 117 de la ATP y procedente de la fase previa, se convirtió en el sorprendente finalista del torneo de Marrakech, que este domingo disputará ante el ganador del encuentro entre su compatriota Camilo Ugo Carabelli y el español Rafa Jódar.