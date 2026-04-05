La checa Bouzková vence a la húngara Udvardy y gana por primera vez el Torneo de Bogotá

Bouzková -quien es entrenada por el extenista español Marc López, campeón olímpico de dobles con Rafael Nadal en Río 2016- logró sacar adelante un intenso partido que duró dos horas y 50 minutos.

Con esta victoria logró conseguir el título que se le escurrió en 2024, cuando perdió la final con la colombiana Camila Osorio por 3-6 y 6-7.

La checa, que ocupa el puesto 26 en el ránking de la WTA, arrancó el partido rompiendo el primer servicio de su rival y dominó la primera parte del juego.

Sin embargo, Udvardy reaccionó y le quebró el saque a su rival cuando llevaba el partido 3-2 en contra, gracias, en buena medida, a sus potentes golpes.

En las idas y venidas del encuentro, Bouzková llevaba la ventaja 5-3 y sacaba para ganar al set, pero la húngara reaccionó y le ganó tres juegos consecutivos, por lo que volvió a poner la balanza de su lado.

Al final el set se definió en el 'tie break', donde la checa volvió a desperdiciar la ventaja que tenía, de 5-0, y Udvardy terminó ganado por 7-9 la muerte súbita, a la que ambas tenistas llegaron agotadas por la alta exigencia que supone jugar en la altura de Bogotá, ubicada a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar.

En la segunda manga, Bouzková, que era la primera siembra del torneo, se metió de nuevo en el partido y no tuvo mayores dificultades para imponerse 6-2 a una húngara frustrada, a quien el cansancio le jugó en contra.

El último set lo dominó completamente la checa, que con los restos físicos que le quedaban supo sacar provecho a los errores no forzados de su rival y se impuso 6-2 para celebrar su tercer título de un Torneo WTA, tras los obtenidos en su natal Praga en 2022 y 2025.

Para llevarse el título en Bogotá, Bouzková dejó en el camino a la argentina Jazmín Ortenzi, por 7-6 y 6-2 en semifinales; a la letona Darja Semenistaja, por 6-1 y 7-5 en cuartos; a la belga Hanne Vandewinkel, a quien vencía 6-4 cuando se retiró en octavos, y a la mexicana Ana Sofía Sánchez, por 6-0 y 6-2 en primera fase.